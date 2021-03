Rutte zoekt alvast naar meerderheden voor herstelplan

Naast zijn eigen plannen voor een ‘nationaal herstelplan’, is VVD-leider Mark Rutte ook al plannen van andere partijen aan het verzamelen die daar mogelijk in passen. „Ik heb twee A4’tjes, waarop ik ongeveer beschrijf: wat zit er voor goede ideeën bij andere partijen”, zegt de lijsttrekker van de grootste partij. Hij ziet dit als een „vingeroefening” om straks in de formatie snel tot zo’n plan te komen.