‘Verlenging geldigheid coronavouchers geeft reisbranche lucht’

Reisbranchevereniging ANVR zegt dat het verlengen van de coronavouchers die consumenten hebben gekregen omdat hun vakantie werd geannuleerd, reisorganisaties meer lucht geeft. Tegelijkertijd had de vereniging wel gehoopt dat het beloofde voucherfonds er al zou zijn. „Deze verlenging werkt twee kanten op, maar het is natuurlijk second best”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam.