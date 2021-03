‘Investeer in Zuid-Holland om vertrek bedrijven te voorkomen’

Veel succesvolle bedrijven dreigen uit de provincie Zuid-Holland te verdwijnen als er niet tijdig in de regio wordt geïnvesteerd. Daarvoor waarschuwt Edith Schippers, president van DSM Nederland. Volgens de voormalig minister van Volksgezondheid moet de overheid daarom in actie komen. „Bedrijven groeien zo hard dat we moeten oppassen dat die productie niet gaat verdwijnen. Daar maak ik me enorm zorgen over.”