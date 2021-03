Gemeenten noemen nieuwe manier controle briefstemmen ‘helder’

‘Helder’, zo noemen gemeenten de nieuwe manier van beoordelen of een briefstem goed is aangeleverd. In meerdere gemeenten blijkt ook nog eens door die nieuwe manier het aantal ‘foute’ briefstemmen drastisch te zijn verminderd. De gemeenten kregen dinsdag een nieuwe richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat maandag verwarring was ontstaan over wanneer een briefstem terzijde moest worden gelegd, zoals dat formeel heet.