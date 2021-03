Taakstraf voor achtervolging die in beenamputatie dief eindigt

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag een taakstraf van honderd uur opgelegd aan een 19-jarige man die in oktober vorig jaar het been van een destijds zeventienjarige dief heeft gebroken door hem op zijn rug te springen. Het tweetal is als gevolg van de sprong van een trap op station Amersfoort gevallen, waarbij de straatrover zijn been zo ernstig heeft gebroken dat hij geamputeerd moest worden. Van de taakstraf is twintig uur voorwaardelijk.