Oude reclameboodschap ontdekt op pand Jheronimus Bosch

Tijdens het opknappen van het voormalige woonhuis en atelier van schilder Jheronimus Bosch (1450-1516) in Den Bosch hebben restaurateurs een 140 jaar oude reclameboodschap op de gevel ontdekt. In eerste instantie verscheen na het wegkrabben van lagen verf de letter M, later bleek die deel uit te maken van het woord ‘meubelpapier’.