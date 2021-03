‘Mensen denken dat het goed gaat, maar we zitten in gevarenzone’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen in het land doen wat ze kunnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Daar zit mijn zorg, dat sommige mensen denken dat het heel goed gaat. Ja, we zien effecten van de vaccinaties, maar we zijn zeker nog niet uit de gevarenzone”, waarschuwt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.