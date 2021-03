Franse variant coronavirus nog niet opgedoken in Nederland

Een nieuwe variant van het coronavirus die in Frankrijk is opgedoken, is in Nederland nog niet gesignaleerd. Over deze mutant bestaan zorgen in Frankrijk, omdat coronatesten hem niet altijd goed lijken te detecteren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid verwacht dat de PCR-testen die in Nederland worden gebruikt dat wel kunnen. „Het is mogelijk wel zo dat deze variant minder goed wordt opgepikt met een monster van het wattenstaafje in de neus”, aldus het instituut.