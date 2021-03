België heeft zes gevallen van bloedstollingen na AstraZenecaprik

Er zijn in België zes gevallen bij de autoriteiten bekend van problemen met bloedstollingen na inenting met het AstraZeneca-vaccin. Dat staat op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Deze gevallen werden recent gemeld nadat bezorgdheid was geuit in de verschillende EU-landen, hoewel ze optraden vóór de recente media-aandacht, aldus het FAGG.