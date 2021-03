Gelderland breidt leefgebied van wolf uit

Gelderland heeft het leefgebied van de wolf in die provincie uitgebreid. Nadat de eerste wolven van Nederland zich vestigden in de provincie werden het noordelijke en het middelste deel van de Veluwe aangewezen als wolvengebied. Het noordelijke deel is nu uitgebreid en er komt een zuidelijk deel van de Veluwe bij, omdat zich daar inmiddels ook een wolvin had gevestigd. Dat dier is waarschijnlijk begin deze maand doodgereden, maar op de Zuidwest-Veluwe zou nog een mannetje rondlopen.