NS zet vanaf april extra treinen in richting Zandvoort

De NS zet vanaf april tot en met september meer treinen in naar Zandvoort aan Zee, zodat strandgangers tot zes keer per uur naar de badplaats kunnen. Dat doet de vervoerder alleen als er in de weekeinden en tijdens feest- en vakantiedagen mooi weer voorspeld is. Volgens de NS is de laatste jaren gebleken dat er structureel meer behoefte is aan extra strandtreinen bij mooi voorjaarsweer.