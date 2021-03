Winterweer zat verkopen Amerikaanse winkels in de weg

Het barre winterweer in de Verenigde Staten heeft in februari gezorgd voor lagere omzetten voor winkelbedrijven. En die hadden de afgelopen periode al te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Op maandbasis daalden de verkopen met 3 procent waarmee het herstel van de sector tijdelijk terugviel. Ook de industrie had te leiden onder de vrieskou.