Viroloog België: met AstraZenecaprik 94 procent minder opnamekans

Het AstraZeneca-vaccin is veilig en effectief voor alle volwassenen. Inenting met dit vaccin tegen Covid-19 vermindert het risico op opname met 94 procent, zegt de Belgische viroloog Steven Van Gucht. „Op basis van de gegevens kunnen we stellen dat de voordelen groter blijven dan de risico’s. We vaccineren momenteel de oudere bevolking. Het is cruciaal dat dit niet wordt onderbroken, omdat het aantal besmettingen snel stijgt.”