VNG: blij dat er ruimte is voor aanpassing briefstemmen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij dat de procedure rond het briefstemmen is aangepast door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Maandag na het controleren van de briefstemmen door gemeenten bleek een behoorlijk deel ongeldig. Na commotie over het verlies van de stemmen, maakte Ollongren dinsdagochtend bekend de instructie aan te passen.