Jonge kandidaat-Kamerleden: concrete actie, geen stroperigheid

Na de Tweede Kamer-verkiezingen keren minstens 43 Kamerleden waarschijnlijk niet terug in het parlement, zo rekende het Parlementair Documentatie Centrum voor. Dat betekent ruimte voor nieuwelingen. Jonge kandidaat-Kamerleden hebben één ding gemeen: ze willen hun energie steken in concrete zaken en niet in stroperige besluitvorming.