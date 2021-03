Nog steeds fors minder passagiers luchthaven Schiphol

Het aantal reizigers op luchthaven Schiphol stond in februari nog steeds zeer sterk onder druk door de coronacrisis en opgelegde reisrestricties. Vorige maand verwerkte de luchthaven ruim een half miljoen passagiers, een afname van 89 procent in vergelijking met een jaar eerder, voordat de crisis echt losbarstte. Het aantal vluchten van en naar Schiphol kelderde met 70 procent tot in totaal 10.655.