Ministerie voldoet aan concurrentieregels met investeringsfondsen

Het ministerie van Economische Zaken handelt met zijn bemoeienissen bij investeringsfondsen van het Dutch Venture Initiative (DVI) volgens de concurrentieregels. Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Via het investeringsvehikel investeert de Nederlandse overheid in innovatieve bedrijven en dan met name in startende ondernemingen.