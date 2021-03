Een persoon is dinsdagochtend zwaargewond geraakt door een brand op een speedboot in Amsterdam-Oost. Ook vond een explosie plaats, mogelijk veroorzaakt door een gasfles. Volgens een woordvoerster van de brandweer lag de nog onbekende persoon te slapen op de boot. Het slachtoffer is met ernstige brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis.