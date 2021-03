Teruggekeerde bever ‘uitdaging’ voor spoor- en waterbeheerders

Het gaat de laatste tien jaar heel goed met de bever in Nederland. Het knaagdier verspreidt zich over het hele land en de populaties groeien. Dat bezorgt water- en spoorbeheerders problemen, want bevers graven holen in dijken en taluds en knagen bomen door waar dat niet de bedoeling is. Om deze „uitdaging” aan te pakken is het Kenniscentrum Bever opgericht, waar alle informatie over de omgang met het dier wordt verzameld.