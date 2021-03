Kerk na één jaar corona: afhakers én toetreders

De Raad van Kerken heeft de jaarlijkse Kerkproeverij –waarbij mensen kunnen kennismaken met de kerk– vanwege de coronacrisis voorlopig opgeschort. Verschillende lidkerken vinden dat er nu eerst gewerkt moet worden aan de terugkeer van de eigen leden. Foto: Kerkproeverij in de Immanuëlkerk in Noordscheschut in 2017. beeld Sjaak Verboom