Luchtvaartsector en techaandelen centraal op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen zullen de luchtvaartmaatschappijen dinsdag mogelijk profiteren van de forse koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. United Airlines en American Airlines wonnen rond 8 procent op Wall Street dankzij berichten dat er veel vraag is naar vliegtickets in de lente en zomer. De reisbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. Ook de techaandelen staan in de belangstelling dankzij het herstel van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.