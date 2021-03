Stembureaus open voor tweede dag Kamerverkiezingen

Voor de tweede dag kunnen Nederlanders terecht in een stemlokaal om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar zijn die stemmogelijkheden uitgebreid, in plaats van een dag zijn er meerdere dagen stemlokalen open, om met name kwetsbaren en mensen uit een risicogroep de mogelijkheid te geven eerder hun stem uit te brengen.