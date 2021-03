Belgische ‘Urgendazaak’ over klimaatbeleid van start

In Brussel begint dinsdag de Klimaatzaak, een Belgische burgeractie die de overheden in België via de rechter wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Volgens de initiatiefnemers draagt België onvoldoende bij om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden en moet de CO2-uitstoot sneller omlaag om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn.