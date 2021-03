Hoekstra: ontspannen omgaan met tegenslagen campagne

„Je moet er ontspannen mee omgaan”, zegt CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra over de afgelopen weken in de campagne, die volgens hem „niet van een leien dakje” gaan. „Ik heb wel eens grotere tegenslagen gehad”, verzekert de demissionair minister van Financiën. Heel veel dingen gaan juist wel goed, vindt hij. Zijn debat met Lilianne Ploumen bij EenVandaag op maandagavond was volgens hem bijvoorbeeld „uitstekend”, zegt hij na afloop.