Harde clash Ploumen (PvdA) en Hoekstra (CDA) over sociaal beleid

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra en PvdA-leider Lilianne Ploumen botsten in het EenVandaag-debat hard over sociaal beleid. Ploumen verweet de christendemocratische leider van „asociale” plannen in het verkiezingsprogramma. Volgens Hoekstra heeft de PvdA in het kabinet-Rutte II juist beleid gevoerd dat de middenklasse en studenten hard raakte. Inmiddels lijdt de PvdA aan „belastingverslaving”, vindt hij.