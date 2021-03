Volkswagen bouwt fabrieken voor batterijen elektrische auto’s

Autoconcern Volkswagen is van plan zes fabrieken in Europa te bouwen voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s. De fabrieken moeten in 2030 operationeel zijn en ervoor zorgen dat het Duitse bedrijf zijn ambitie kan waarmaken om ’s werelds grootste fabrikant van elektrische auto’s te worden. De plannen kosten volgens kenners zo’n 25 miljard euro.