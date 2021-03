OM en burgemeester gaan demonstratie Malieveld nabespreken

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag gaat het optreden van de ME, zondag tijdens de demonstratie op het Malieveld, nabespreken met de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie. Dat is gebruikelijk bij grote demonstraties in de stad, zegt Van Zanen. „Politiegeweld is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt altijd getoetst door de politie en eventueel door de Ombudsman, het Openbaar Ministerie en de rechter”, reageert Van Zanen op kritiek van Amnesty International, die stelt dat beelden van het optreden wijzen op disproportioneel politiegeweld.