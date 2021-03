Britse premier staat vierkant achter vaccin AstraZeneca

Het coronavaccin van AstraZeneca is veilig en de Britse regering heeft alle vertrouwen in de inentingscampagne met het middel van de Brits-Zweedse farmaceut. Premier Boris Johnson zei dat maandag nog voordat Duitsland, Frankrijk en Italië het gebruik van het vaccin uit voorzorg stop hadden gezet. Nederland had daar zondagavond al toe besloten.