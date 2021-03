Amerikaanse ministers in Tokio voor overleg

De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Antony Blinken en Lloyd Austin, zijn in Tokio gearriveerd op hun eerste buitenlandse reis in die functies. Ze bezoeken eerst Japan en dan Zuid-Korea om de banden tussen de VS en de Oost-Aziatische landen aan te halen in een tijd van conflicten met China. De twee bewindslieden kwamen niet met hetzelfde vliegtuig.