Kuipers hoopt op snelle hervatting vaccinaties met AstraZeneca

„Een voorzichtige benadering heeft ook risico’s”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) over het tijdelijk stilleggen van de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca. Op de vraag of de pauze mogelijk meer kwaad dan goed doet, antwoordt Kuipers dat „die kans aanwezig is”. Zelf zou hij het vaccin zeker wel nemen, als hij ervoor in aanmerking zou komen.