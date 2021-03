Rutte wil leren van fouten: Er zijn dingen scheefgegroeid

Premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte wil leren van de fouten die hij in de afgelopen tien jaar heeft gemaakt, en specifiek ook in de coronacrisis. Een van de lessen die hij heeft geleerd, is dat „we een sterke overheid nodig hebben, die ingrijpt als het nodig is”, schrijft Rutte op het zakelijke platform LinkedIn. „Er zijn dingen geweest die ik niet goed heb gezien. Er zijn dingen scheefgegroeid.” Als voorbeeld noemt hij dat „de grote middengroepen de economische voorspoed niet in hun portemonnee” voelden.