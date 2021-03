Horeca verkocht afgelopen twaalf maanden 70 procent minder bier

De horeca heeft inmiddels een vol jaar te kampen met de gevolgen van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. De afgelopen twaalf maanden is in de sector ruim 70 procent minder bier verkocht, melden de Nederlandse Brouwers. De daling was voor de vierde achtereenvolgende maand groter dan 90 procent. Sinds 14 oktober is de horeca gesloten.