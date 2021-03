Oude Kamer debatteert nog twee keer ná de verkiezingen

Niet alleen de landelijke verkiezingen lopen dit jaar anders vanwege het coronavirus, maar ook de periode vlak daarna. Zo zal de ‘oude’ Tweede Kamer ná de verkiezingen nog twee debatten voeren met het demissionaire kabinet. Die gaan over de coronacrisis, naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart, en over de Europese top, die eind die week plaatsvindt. Dat de oude Kamer zich nog buigt over zaken terwijl er al een nieuw parlement is gekozen, is niet gebruikelijk en uiterst toevallig, zegt een woordvoerster.