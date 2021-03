Justitie in de Noord-Italiaanse regio Piedmont heeft een partij van bijna 400.000 vaccins van AstraZeneca in beslag genomen in een onderzoek naar de dood van een man. De 57-jarige muziekleraar Sandro Tognatti overleed in het weekend slechts enkele uren nadat hij was ingeënt. Het is niet opgehelderd waarom en daarom is justitie tot de inbeslagname overgegaan.