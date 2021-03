Vrouw krijgt hersenbloeding na gebruik verboden afslankpil

Een Nederlandse vrouw van in de 30 heeft een hersenbloeding gekregen, nadat ze het verboden afslankmiddel Iomax had gebruikt. Bijwerkingencentrum Lareb vermoedt een verband. De hersenbloeding is mogelijk het gevolg van een te hoge bloeddruk, een bekende bijwerking van de amfetamineachtige stoffen die in het middel zitten.