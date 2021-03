Nederlandse chipbedrijf NXP in de belangstelling op Wall Street

De Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors was maandag een grote winnaar bij de opening van de beurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op nieuws dat het aandeel van het Eindhovense concern wordt opgenomen in de S&P 500-index. Daarmee treedt NXP, dat al jaren een notering heeft in de Verenigde Staten, toe tot de groep van vijfhonderd grootste genoteerde bedrijven op de Amerikaanse beurzen. De promotie zet de voormalige chipdivisie van Philips ook beter op de kaart voor toekomstige investeerders.