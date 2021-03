Betalingsverwerker Stripe streeft qua waarde Facebook voorbij

Online betalingsdienstverlener Stripe heeft in een nieuwe financieringsronde 600 miljoen dollar opgehaald. Daarmee hangt aan de start-up nu een prijskaartje van ongeveer 95 miljard dollar. Stripe is daardoor de waardevolste onderneming voorafgaand aan een beursgang ooit, waardevoller dan Facebook voorafgaand aan de beursgang in 2012. In een jaar tijd is de waarde van Stripe bijna verdrievoudigd.