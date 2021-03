Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot ruim 2000

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal opgelopen tot 2019. Dat is het hoogste aantal sinds 8 februari, en het is voor het eerst sinds 9 februari dat het aantal boven de 2000 ligt. In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen, en dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari.