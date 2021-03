Hulp bij stemmen voor kiezers met visuele beperking

Mensen met een visuele beperking krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen hulp zodat ze zelfstandig kunnen stemmen. In elk stemlokaal ligt een loep met verlichting aanwezig die kiezers kunnen gebruiken om het stembiljet te lezen. Veel kiezers kunnen ook via functies op de camera op hun telefoon biedt om in te zoomen op het stembiljet. Ook mogen kiezers met een visuele beperking een begeleider meenemen naar het stembureau of een van de stembureauleden om hulp vragen bij het stemmen.