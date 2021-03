Kabinet moet impuls geven aan vrijwillige zelfsneltest

Eindelijk, verzekeren optimisten. Er gloort licht aan het eind van de tunnel. De laatste fase van de pandemie komt in zicht. Veel beschouwingen over de komende zomer zijn louter rooskleurig, al laat het tijdelijk opschorten van de AstraZeneca-inentingen zien hoe een overdaad aan optimisme over de vaccinatiecampagne zomaar kan worden afgestraft.