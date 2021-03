Vaccinatiecoördinator weg na Oostenrijkse klachten over verdeling

De reden van de klacht van de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz dat coronavaccins onevenredig over de EU-landen worden verdeeld, blijkt zijn oorsprong in eigen land te hebben. Vaccinatiecoördinator Clemens Martin Auer had zijn baas, minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober, er niet op geattendeerd dat het land extra vaccins van Pfizer/BioNTech had kunnen aankopen. Auer verlaat zijn post, meldde Anschober maandag op de radio.