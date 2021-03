Gelderland steekt geld in restauratie Duitse vliegtuighangar

De provincie Gelderland betaalt mee aan de restauratie van rijksmonument de Adelaerthoeve op de Veluwe bij Arnhem. De Adelaerthoeve was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse vliegtuighangar, maar zag er van buiten uit als een Veluws boerenbedrijf. De Duitsers vermomden destijds alle gebouwen op hun Fliegerhorst Deelen, de grootste Duitse vliegbasis in Nederland en de belangrijkste uitvalsbasis van de bezetter voor bombardementen op Engeland. Vanuit de lucht zag de vliegbasis eruit als dorpse bebouwing.