ABN AMRO grote verliezer op licht hogere beurzen

Op het Damrak moest ABN AMRO het maandag ontgelden vanwege een uitbreiding van het onderzoek naar witwasproblemen bij de bank. De Europese beursgraadmeters gingen licht vooruit. Vooral de bedrijven die sterk zullen profiteren van het herstel van de coronacrisis, zoals staalmakers en de luchtvaart, deden goede zaken. Beleggers hielden verder de rentes op de obligatiemarkten in de gaten. Een snelle stijging van de marktrentes zorgde in de afgelopen weken voor twijfel over de hoge waarderingen van met name technologieaandelen.