Combinatie stolling én tekort bloedplaatjes ‘zeldzaam en typisch’

De gemelde combinatie van gezondheidsklachten die aanleiding gaf om ook in Nederland tijdelijk te stoppen met het coronavaccin van AstraZeneca, is heel specifiek en zeldzaam. Enkele Scandinaviërs kregen in de dagen na hun prik last van ernstige bloedstollingen én een tekort aan bloedplaatjes. Terwijl bloedplaatjes juist nodig zijn om het bloed te laten stelpen bij verwondingen. „Dat is inderdaad tegenstrijdig”, beaamt voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). „Het is een heel zeldzaam en typisch beeld.”