ActiZ is zeer bezorgd over opschorten AstraZeneca-vaccin

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ heeft begrip voor het besluit van zorgminister Hugo de Jonge om het prikken met AstraZeneca tijdelijk te staken. „We snappen dat de minister het zekere voor het onzekere neemt, we wachten het even af. Maar we zijn hier wel zeer bezorgd over”, reageert een woordvoerder van de organisatie.