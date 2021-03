Voorzitter Veiligheidsberaad stemt op maandag: ‘een goede vondst’

Vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart is vooral bedoeld voor risicogroepen, zo heeft de overheid in de afgelopen tijd steeds gecommuniceerd. Maar andere kiezers mógen hun stem wel uitbrengen en dat deed onder meer Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. Hij stemde maandagmorgen al in zijn gemeente.