Stemmen met mondkap, gezondheidscheck en op 1,5 meter afstand

Het stemmen is inmiddels begonnen, de eerste mensen zijn al in een stembureau geweest om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In verband met de coronasituatie zijn de verkiezingen dit jaar verspreid over drie dagen en zijn er allerlei extra maatregelen genomen. Het tellen van de stemmer gaat na afloop op 1,5 meter en ook ín het stemlokaal gelden andere regels dan anders.