Huisartsen: tijdelijk stoppen met AstraZeneca-vaccin verstandig

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt het verstandig dat het kabinet de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stillegt. „Het is goed om twee weken pauze te hebben. Huisartsen krijgen vragen van hun patiënten en willen een helder verhaal hebben”, reageert een woordvoerder van de vereniging op het besluit. In praktische zin heeft het stilleggen van de inentingen vooral gevolgen in Gelderland: in die provincie zouden huisartsen maandag beginnen met het toedienen van het vaccin.