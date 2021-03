Oplopende obligatierentes blijven beurshandel domineren

Beleggers op de Europese aandelenbeurzen houden maandag de ogen gericht op de oplopende rentes op de obligatiemarkten. Door de hogere rentes zullen investeerders minder risico nemen met hun aandelenportefeuilles. De beurshandel staat deze week dan ook vooral in het teken van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint. Daarbij zal met name worden gelet op wat Fed-president Jerome Powell zal zeggen over de stijgende inflatie en de oplopende marktrentes.