Smartphonemaker Xiaomi stijgt flink op beurs in Hongkong

Smartphonemaker Xiaomi behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat een rechter in Washington de Amerikaanse handelsbeperkingen tegen het Chinese concern tijdelijk heeft opgeheven. De stemming op de Aziatische aandelenbeurzen was terughoudend, waarbij de technologiesector onder druk stond. Beleggers keken vooral uit naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint.